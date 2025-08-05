Пассажирка поезда на Кубани оштрафована за злорадство во время атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Горячем Ключе оштрафовал жительницу Краснодарского края Маргариту Реутт по статье о дискредитации армии из-за злорадного комментария во время атаки дронов на станцию Лихая в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля в результате атаки беспилотников была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. В первые сутки задержались более пассажирских 75 поездов, на вторые сутки после инцидента - более 130. Сотрудница РЖД, дежурная по станции Лихая, получила ранения.

Административная статья о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием по статье 280.3 УК России, которая предусматривает до трех лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы (при отягчающих обстоятельствах - до семи лет).

На административное дело 31-летней Маргариты Реутт сегодня обратило внимание издание “Осторожно, новости”. Постановление было опубликовано на сайте Горячеключевского городского суда 2 августа, хотя дело рассмотрели еще 20 июля.

Как следует из постановления, поздно вечером 18 июля Реутт находилась в 13-м вагоне поезде Самара - Адлер на станции Лихая в Ростовской области. По версии полиции и суда, женщина “выражалась против народа Российской Федерации и российской армии” - “во время обстрелов БПЛА по станции Лихая, кричала: “Так Вам и надо русские…”, говорится в документе.

В суде Реутт признала вину и раскаялась в содеянном, суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

Маргариту Реутт сняли с поезда на станции Горячий ключ утром 19 июля, протокол о дискредитации армии на нее составил сотрудник транспортной полиции. На вокзале она отказывалась пройти в дежурную часть, «отталкивала сотрудника полиции» и «вырывалась из рук», в связи с чем получила также протокол о неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП) и двое суток ареста. Данные этого административного дела Реутт также опубликованы на сайте суда, на них сегодня обратила внимание “Медиазона” (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Маргарита Реутт - жительница Сочи, указал в своем Telegram-канале кубанский журналист Андрей Кошик. В мае 2020 года полиция вменила ей нарушение режима самоизоляции, действовавшего в связи с пандемией COVID-19, дело рассматривал Центральный райсуд Сочи.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.