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18:45, 31 июля 2025

Эвакуация жителей объявлена в Тырныаузе из-за схода селя

Cход селя в Тырныаузе. Скриншот видео https://t.me/mchskbr/7925

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мощный селевой поток сходит в Тырныаузе, власти объявили эвакуацию жителей ряда домов. Часть микрорайонов города осталась без воды.

Как писал "Кавказский узел", сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находилось в пункте временного размещения. Около 700 абонентов в одном из микрорайонов Тырныауза остаются без воды и газа. Более 40 туристов эвакуированы с территории парка Приэльбрусье и оставлены в пункте размещения в Тырныаузе. Из-за новой аварии на газопроводе жители микрорайона Герхожан остаются без газа

После  дождя в Тырныаузе сходит селевой поток, автомобильное движение в районе Герхожан остановлено, сообщила сегодня администрация Эльбрусского района, призвав горожан "оставаться дома".

Администрация города посоветовала жителям микрорайонов  Верхний и Нижний Герхожан, Аул и Третий километр заготовить запасы воды.

В результате схода селевой массы "повреждены трубы водопровода на микрорайоны  Тырныауза Нижний и Верхний Герхожан", сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

В 18.33 мск власти района объявили об эвакуации жителей  переулка Молодежный, дома 1-4  и домов рядом с администрацией по проспекту Эльбрусский, дома 36-40, попросив горожан "незамедлительно покинуть дома".

Селевой поток сходит в том числе по улице, где расположена администрация города, сообщил Telegram-канал "ЧП Нальчик", опубликовав видео с места событий.

Напомним, геофизики в 2018 году предупредили власти Кабардино-Балкарии о необходимости срочного ремонта селепропускного канала в Тырныаузе и организации системы оповещения людей об угрозе сходов селя. "Потенциал селевых потоков в бассейне реки Герхожан-Су огромен, и в будущем не предполагается снижения селевой активности", - заявил, в частности, и.о. заведующего отделом экологических исследований Высокогорного геофизического института Михаил Докукин.

В июне 2021 года МЧС сообщило, что круглосуточный пост создан на реке Герхожан-Су для наблюдения за возможным сходом селевых потоков. Специалисты Высокогорного геофизического института проводили обследование оползня Бузулган в августе-сентябре 2020 года. За две недели, которые продолжалось обследование, оползень подвинулся вниз на 20 метров, и его нижняя граница находилась в двух километрах от Тырныауза. "Чтобы в будущем избежать катастрофических последствий от селевых потоков с возможным увеличенным объёмом выноса, необходимо расчистить селепропускной лоток от отложений предыдущих селей и провести его реконструкцию", - заявил тогда институт.

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