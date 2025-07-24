Группа туристов эвакуирована из зоны ЧС в Приэльбрусье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 40 туристов эвакуированы с территории парка Приэльбрусье и оставлены в пункте размещения в Тырныаузе, выезд на федеральную трассу для легковых машин и автобусов все еще закрыт. Из-за новой аварии на газопроводе жители микрорайона Герхожан остаются без газа.

Как писал "Кавказский узел", сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находились в пункте временного размещения. Около 700 абонентов в одном из микрорайонов Тырныауза остаются без воды и газа.

Из зоны чрезвычайной ситуации в Эльбрусском районе эвакуирована группа туристов из Калуги. В группу, которая находилась в учебно-методическом центре “Эльбрус” на территории парка Приэльбрусье, входили 44 человека, в том числе шестеро детей.

“Туристы успешно приехали в Тырныауз и остались в пункте временного размещения, где получили все необходимое”, - сообщила поздно вечером 23 июля администрация Эльбрусского района.

По информации чиновников, власти республики организовали для всей группы транспорт для возвращения в Калугу. Движение по мосту федеральной трассы пока открыто только для пешеходов и спецтранспорта, проезд легковых машин, микроавтобусов и туристических автобусов все еще запрещен. В связи с этим собственный автобус туристической группы остался в Тырныаузе на охраняемой стоянке, а двух его водителей обеспечили жильем и питанием.

В течение дня сотрудники и волонтеры районного молодежного центра доставляли питьевую воду и хлеб жителям Тырныауза, которым “особенно трудно было самостоятельно поднимать и приносить тяжелые бутыли”, отчиталась также администрация.

По данным администрации Тырныауза, во всех в микрорайонах города организовано дежурство машин скорой помощи и дежурных врачей, чтобы жители могли оперативно получить помощь. Осуществляется подвоз питьевой воды и хлеба, пункт временного размещения продолжает работу для нуждающихся. С 24 июля владельцы супермаркета “Простор” организуют рейсы от мечети в микрорайоне Герхожан до магазина, где есть товары первой необходимости и продукты, и обратно.

Около полуночи власти также сообщили, что на газопроводе, ведущем к микрорайону Герхожан, произошла новая авария. “Все необходимые силы и средства с рассветом будут задействованы в ликвидации сложившейся ситуации”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.