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05:10, 24 июля 2025

Группа туристов эвакуирована из зоны ЧС в Приэльбрусье

Эвакуация туристической группы. Фото: пресс-служба администрации Эльбрусского района.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 40 туристов эвакуированы с территории парка Приэльбрусье и оставлены в пункте размещения в Тырныаузе, выезд на федеральную трассу для легковых машин и автобусов все еще закрыт. Из-за новой аварии на газопроводе жители микрорайона Герхожан остаются без газа. 

Как писал "Кавказский узел", сель повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус", движение по трассе закрыто. В Эльбрусском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей Тырныауза была эвакуирована, несколько десятков человек 22 и 23 июля находились в пункте временного размещения. Около 700 абонентов в одном из микрорайонов Тырныауза остаются без воды и газа. 

Из зоны чрезвычайной ситуации в Эльбрусском районе эвакуирована группа туристов из Калуги. В группу, которая находилась в учебно-методическом центре “Эльбрус” на территории парка Приэльбрусье, входили 44 человека, в том числе шестеро детей. 

“Туристы успешно приехали в Тырныауз и остались в пункте временного размещения, где получили все необходимое”, - сообщила поздно вечером 23 июля администрация Эльбрусского района. 

По информации чиновников, власти республики организовали для всей группы транспорт для возвращения в Калугу. Движение по мосту федеральной трассы пока открыто только для пешеходов и спецтранспорта, проезд легковых машин, микроавтобусов и туристических автобусов все еще запрещен. В связи с этим собственный автобус туристической группы остался в Тырныаузе на охраняемой стоянке, а двух его водителей обеспечили жильем и питанием. 

В течение дня сотрудники и волонтеры районного молодежного центра доставляли питьевую воду и хлеб жителям Тырныауза, которым “особенно трудно было самостоятельно поднимать и приносить тяжелые бутыли”, отчиталась также администрация. 

По данным администрации Тырныауза, во всех в микрорайонах города организовано дежурство машин скорой помощи и дежурных врачей, чтобы жители могли оперативно получить помощь. Осуществляется подвоз питьевой воды и хлеба, пункт временного размещения продолжает работу для нуждающихся. С 24 июля владельцы супермаркета “Простор” организуют рейсы от мечети в микрорайоне Герхожан до магазина, где есть товары первой необходимости и продукты, и обратно. 

Около полуночи власти также сообщили, что на газопроводе, ведущем к микрорайону Герхожан, произошла новая авария. “Все необходимые силы и средства с рассветом будут задействованы в ликвидации сложившейся ситуации”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации.

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Автор: "Кавказский узел"

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