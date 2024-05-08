08 мая 2024, 16:18

Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

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Николай Иванов и Александр Ладин убиты на Украине, сообщила администрация Енотаевского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 304 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Самат Мухетбалиев стал 302-м убитым в ходе военной операции жителем Астраханской области, о смерти которого сообщалось официально.

Житель поселка Ики-Чибирский Николай Иванов убит на Украине, сообщила сегодня администрация Енотаевского района.  После школы Николай поступил в Астраханский агротехнический лицей, получил профессии водителя и электросварщика. В августе 2023 года добровольно отправился в зону военной операции. Убит 17 ноября 2023 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

23 апреля районные власти, отчитываясь об открытии мемориальной доски сообщили, что в зоне военной операции на Украине убит уроженец села Грачи Александр Ладин, не приведя в сообщении подробностей о нем.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 304 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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