Два контрактника из Волгограда убиты в военной операции

08 мая 2024, 10:12

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Александр Тюрморезов и Даниил Юшин из Волгограда убиты в военной операции на Украине, сообщил представитель властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 742 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 740 бойцов из Волгоградской области.

На доме по улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда установлена мемориальная доска в память о трех жильцах дома, убитых в военной операции на Украине: Александра Тюрморезова, Александра Кузьмина и Даниила Юшина, сообщило 7 мая V1.ru.

Доску по просьбе жильцов изготовил благотворительный фонд, председателем которого является депутат гордумы Иосиф Ефремов. "Нам очень много рассказывали про этих ребят. Конечно, мы поддержали ходатайство жителей дома", - привело его слова издание.

Александр Тюрморезов служил по контракту с Минобороны, он погиб в октябре 2023 года. Даниил Юшин заключил контракт в августе 2023 года и погиб 30 октября, сообщило 7 мая V102.ru.

О гибели Александра Кузьмина стало известно в марте 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 742 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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