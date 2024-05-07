Надежда Кеворкова. Скриншот видео ЗПЧ https://www.youtube.com/watch?v=MQqSz6RSERY

07 мая 2024, 16:57

Суд арестовал Надежду Кеворкову

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Журналистка Надежда Кеворкова арестована судом в Москве на два месяца по обвинению в оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Надежда Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать свою вину в оправдании терроризма. Следователи намерены сегодня ходатайствовать перед Басманным судом в Москве о заключении под стражу журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании ею терроризма, сообщил адвокат.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу журналистки Надежды Кеворковой. Защита просила поместить ее под домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Кеворкова арестована до 6 июля, сообщил в своем Telegram-канале журналист Василий Полонский, который вел репортаж из зала суда.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикацию в ее телеграм-канале, которую она разместила в 2018 году. Речь идет о тексте убитого журналиста Орхана Джемаля. В 2010 году он опубликовал текст о нападении на Нальчик.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик. В результате нападения по меньшей мере 250 боевиков погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Надежда Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности. Так, в ночь со 2 на 3 июля 2021 года силовики заявили, что провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль был убит в Центральной Африке 30 июля 2018 года во время съемок документального фильма о частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Следствие назвало причиной убийства ограбление. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

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Примечание:

"Правозащитники поспорили с властями об убийстве нальчанина силовиками", "ЕСПЧ назначил жителю Чечни компенсацию за ранение во время КТО", "Следком сообщил подробности перестрелки в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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