Оставлен в силе приговор сочинскому Свидетелю Иеговы* Суворову

08 мая 2024, 14:58

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на приговор Свидетелю Иеговы* из Сочи Данилу Суворову, осужденному на шесть лет колонии по обвинению в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года суд в Сочи приговорил к шести годам лишения свободы Свидетеля Иеговы* Данила Суворова, признав его участником экстремистской организации. Подсудимый отверг обвинение в экстремизме и пояснил, что всего лишь беседовал о вере.

Данил Суворов, которому тогда было 25 лет, был арестован в конце августа 2021 года и обвинен по частям 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (вовлечение в экстремистскую организацию и участие в деятельности экстремистской организации). По версии следствия, Суворов, "используя свой авторитет духовного лидера", склонял к участию в деятельности Свидетелей Иеговы*.

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Данилу Суворову, осужденному на шесть лет колонии общего режима, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Заседание суда состоялось 7 мая. В апелляционной жалобе защита указала, что решение о запрете организаций Свидетелей Иеговы* не обязывало верующих, в том числе подсудимого, отказаться от своей веры. Таким образом, по версии защиты, Данил Суворов был осужден "лишь потому, что оставался верующим после ликвидации юридических лиц", сообщает сегодня сайт, освещающий преследование верующих.

Также защита в апелляционной жалобе сослалась на положение статьи 14 Конституции РФ о том, что Россия – светское государство, в котором религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. "Учитывая конституционный принцип отделения церкви от государства, закон не устанавливает норм относительно того, какие формы исповедания религии правильные, а какие нет. Поэтому в каждой религии они свои: для одних религий это посещение своих храмов и использование определенных атрибутов веры, а для религии Свидетелей Иеговы это совместное обсуждение Библии с людьми, будь то дома или на улице", - приводится в публикации цитата из апелляционной жалобы.

Согласно данным на сайте Краснодарского краевого суда, 7 мая состоялось только одно рассмотрение жалобы на приговор человеку, осужденному по тем же статьям УК РФ, что и Данил Суворов. Дело поступило в суд 10 апреля. Имена подсудимого и других участников процесса в карточке дела скрыты. "Судебный акт оставлен без изменения", - указано в графе "Результат в отношении лица".

Напомним, в основу дела Суворова легли показания человека по фамилии Филатов, который в 2020 году сам позвонил Данилу и попросил об "изучении Библии". Суворов рассказал суду, что это было свободное дружеское общение. "Вы и сами могли убедиться, просматривая видеозаписи, что я никогда не приглашал его стать членом какой-либо организации - Управленческого центра или других юридических лиц. Я до сих пор никак не пойму, что в этом экстремистского, и в какой момент наши беседы [с Филатовым] превратились в организацию, ликвидированную по решению суда", - сказал подсудимый.

В апреле 2017 года Минюст добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных людей исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен верующих. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.