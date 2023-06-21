Свидетель Иеговы* из Сочи приговорен к шести годам колонии

21 июня 2023, 13:26

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Суд в Сочи приговорил к шести годам лишения свободы Свидетеля Иеговы* Данила Суворова, признав его участником экстремистской организации. Подсудимый не признал вину и заявил, что всего лишь беседовал о вере.

Как писал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из Сочи Данил Суворов был арестован в конце августа 2021 года, 10 мая 2022 года ему было предъявлено обвинение по частям 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (вовлечение в экстремистскую организацию и участие в деятельности экстремистской организации). По версии следствия, Суворов, «используя свой авторитет духовного лидера», склонял к участию в деятельности Свидетелей Иеговы.

Защита Суворова в апреле 2022 года ходатайствовала о прекращении дела, поскольку, согласно мнению эксперта, в действиях верующего не было экстремизма. Мужчину задержали 18 августа 2021 года. В тот день у него и в домах других Свидетелей Иеговы* из Краснодарского края прошли обыски. У верующих изъяли технику, личные записи, открытки и литературу.

20 июня Центральный райсуд Сочи приговорил 27-летнего Данила Суворова к шести годам лишения свободы. Верующий настаивает на своей полной невиновности, сообщила сегодня Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

"Следственный комитет возбудил против Суворова уголовное дело за экстремизм. Так правоохранители квалифицировали обычные разговоры верующих о Библии. […] К моменту вынесения приговора он уже 1 год и 9 месяцев провел в следственном изоляторе. Из-за этого верующий не смог быть рядом со своей матерью, когда умерла его бабушка", - говорится в сообщении ассоциации, направленном сегодня "Кавказскому узлу".

В основу дела легли показания человека по фамилии Филатов, который в 2020 году сам позвонил Данилу и попросил об «изучении Библии». "Верующий рассказал суду, что это было свободное дружеское общение: «Вы и сами могли убедиться, просматривая видеозаписи, что я никогда не приглашал его стать членом какой-либо организации — Управленческого центра или других юридических лиц. Я до сих пор никак не пойму, что в этом экстремистского и в какой момент наши беседы [с Филатовым] превратились в организацию, ликвидированную по решению суда»", - говорится в сообщении.

Данил отверг обвинение в экстремизме, подчеркнув, что он противник "всякого рода насилия" и поэтому "в свое время воспользовался правом, предусмотренным законом об альтернативной гражданской службе".

"На сегодняшний день из-за своей веры в Краснодарском крае пострадали уже 26 Свидетелей Иеговы. К различным срокам колонии общего режима приговорены 14 верующих, четверо из них из Сочи", - сообщила Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

На сайте Центрального райсуда Сочи, по состоянию на 13.20 мск, карточка дела Данила Суворова не отображается. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется в сообщении на сайте суда.

Напомним, в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.