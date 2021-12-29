ЕСПЧ потребовал приостановить ликвидацию "Мемориалов"* в России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Исполнение судебных решений о ликвидации "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, указано в сегодняшнем письме Евросуда. Юрист "Мемориала" назвала письмо ЕСПЧ прецедентом.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд 28 декабря ликвидировал Правозащитный центр "Мемориал"*, активисты, собравшиеся у здания Мосгорсуда, встретили решение о ликвидации "Мемориала"* криками "Позор!" и "Стыдоба". Прокурор на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан. Председатель Совета организации Александр Черкасов счел, что таким образом прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*. Правозащитники назвали решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* политической репрессией. Защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда.

Жалоба на закон об иностранных агентах была подана в Европейский суд по правам человека в 2013 году от имени 11 российских правозащитных организаций, в том числе от "Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"*. Требование к организациям регистрироваться как "иностранным агентам" ущемляет их права на свободу объединения и свободу слова и нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека, считают правозащитники. В декабре 20020 года "Мемориал"* обжаловал в ЕСПЧ штрафы , назначенные за отсутствие маркировки об иноагентах.

Европейский суд по правам человека заявил, что исполнение решений о ликвидации "Международного Мемориала"* и правозащитного центра "Мемориал"* должно быть приостановлено до вынесения Страсбургским судом решения по жалобе на закон об иностранных агентах, следует из сегодняшнего письма ЕСПЧ в эти организации, которое опубликовано в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал"*.

ЕСПЧ в письме сослался на Правило 39 регламента, которое позволяет судьям принимать предварительные меры, в том числе направленные на защиту заявителя, следует из текста документа.

Запрос о срочных обеспечительных мерах в соответствии с Правилом 39 был подан 18 ноября в связи с угрозой ликвидации двух организаций по искам Генпрокуратуры и Мосгорпрокуратуры. Юристы просили суд в качестве обеспечительной меры либо предписать властям Российской Федерации не ликвидировать организации-заявителей на период рассмотрения жалоб, либо приостановить исполнение любого решения о ликвидации организаций-заявителей, которое может быть вынесено, сообщил сегодня "Правозащитный центр "Мемориал"* на своем сайте.

Правило 39 впервые применено Евросудом в отношении НКО, отметила юрист ПЦ "Мемориал"* Татьяна Глушкова. "Это прецедентное решение суда по Правилу 39, которое в основном применяется в отношении людей, если им грозит смерть или серьёзное ухудшение состояния здоровья. Оно впервые применено в отношении НКО, а до сих пор только один раз применялось в отношении организации (грузинского телеканала "Рустави 2"). В решении ЕСПЧ не указано, что именно суд посчитал "серьезным и непоправимым ущербом", но можно предположить, что, по мнению Суда, рассмотреть жалобу на закон об иностранных агентах по существу не представится возможным, если решения о ликвидации будут исполнены", - приводятся ее слова в пресс-релизе.

К сожалению, Россия может проигнорировать это решение Евросуда, посетовала Глушкова. "Может ли Россия не исполнять решение, принятое в порядке Правила 39? Юридически — нет. Фактически, к сожалению, может", — отметила она.

Жалоба 11 правозащитных организаций на закон об иноагентах была коммуницирована Евросудом 22 марта 2017 года, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала"* и его региональных подразделений. Адвокаты назвали решение Верховного суда России неправосудным и политически мотивированным. Представители ОБСЕ, Совета Европы заявили, что ликвидация "Международного Мемориала"* является свидетельством подавления свободы слова и отходом от общеевропейских ценностей, а закон об иноагентах используется для постепенного сужения пространства независимого критического мышления и диалога.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.