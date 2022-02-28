Судья отказался допросить свидетелей защиты "Мемориала"*

28 февраля 2022, 10:47

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Представители прокуратуры, Минюста и Роскомнадзора убедили Верховный суд не допрашивать свидетелей, которые могли выступить против ликвидации "Международного Мемориала"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня апелляционная коллегия Верховного суда России начала рассмотрение жалобы на решение о ликвидации "Международного Мемориала"*. Дело рассматривают три судьи. Тех, кто пришел поддержать "Мемориал"*, не пустили в здание.

11 ноября 2021 года Верховный суд России уведомил международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"* о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 декабря 2021 года Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Защита обжаловала решение о ликвидации, указав шесть причин отменить это решение. Каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной для отмены решения Верховного суда.

Адвокат Мария Эйсмонт заявила суду ходатайство о допросе свидетелей. "Мы убеждены, что для принятия решения о соразмерности ликвидации надо выслушать людей, которые могут рассказать о важности работы "Мемориала", - привел ее слова Правозащитный центр "Мемориал"* в текстовой трансляции с заседания, которая ведется в Telegram-канале "Полный ПЦ".

Прокурор счел, что ходатайство не обоснованно и "зачем оно подано — неясно". "Просят отказать", - отмечается в публикации.

Представитель Минюста также возразил. "В ходатайстве указано, что суд первой инстанции устранился от оценки соразмерности, но это не так — он полностью рассмотрел этот вопрос. Плюс Мемориал* напрасно заявляет, что устранили все нарушения — этого не произошло. Мы против", - сказал он.

Против выступил и представитель Роскомнадзора. "В ходатайстве ответчик выражает несогласие с выводами суда. Мы возражаем против удовлетворения", - сказал он суду.

"Суд отказал в допросе свидетелей", - сообщил в 10.29 мск Правозащитный центр.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил ЕСПЧ. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.