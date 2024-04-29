Активист Самсонян оставлен под стражей по делу об оскорблении Пашиняна

29 апреля 2024, 16:52

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на арест руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна, обвиняемого по делу об оскорблении премьер-министра Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта силовики задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна и ведущего подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна. Оба были арестованы на два месяца по делу об оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна. 22 апреля апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Сагателяна.

По версии следствия, Самсонян и Сагателян во время подкаста "намеренно совершили хулиганство", "ругаясь и произнося нецензурные выражения в адрес членов правительства Армении и представителей власти". Адвокат Сагателяна Арсен Бабаян заявил 22 апреля, что "Вазген и Нарек - политзаключенные, арестованные по обвинению в оскорблении, которое давно декриминализировано в Армении".

Апелляционный суд отклонил жалобу на арест Нарека Самсоняна, сообщил его адвокат Рубен Меликян. "Несколько дней назад та же судья отклонила жалобу адвокатов другого политзаключенного Вазгена Сагателяна на специальный пересмотр по тому же делу. Вы понимаете, что произошло? Тот же человек несколько дней назад уже отклонил ключевой аргумент о том, что действия ребят никоим образом не подпадают под состав преступления, связанного с хулиганством", - приводит слова Меликяна News.am.

Адвокат подчеркнул, что Самсонян и Сагателян арестованы "за использование ненормативной лексики" в подкасте «Имнемними». "Приписываемое деяние является не чем иным, как «тяжким оскорблением», а это преступление было декриминализовано еще в июле 2022 года", - цитирует Меликяна издание.

Напомним, 22 апреля перед офисом делегации Евросоюза в Армении прошла акция под лозунгом: "Месяц молчания" в поддержку, в частности, Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. "Мы здесь, чтобы привлечь внимание к тому, что в Армении есть политзаключенные", - заявил на акции журналист Давид Фиданян.

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