Акция в поддержку обвиняемых по делу об оскорблении Пашиняна прошла в Армении

22 апреля 2024, 19:19

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Апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест ведущего подкаста Вазгена Сагателяна, обвиняемого в оскорблении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Участники акции солидарности с арестованными по этому делу призвали Евросоюз обратить внимание на проблему политзаключенных в Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта силовики в Армении задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна и ведущего подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна. Оба были арестованы на два месяца по делу об оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна.

По версии следствия, Самсонян и Сагателян во время подкаста "намеренно совершили хулиганство", "ругаясь и произнося нецензурные выражения в адрес членов правительства Армении и представителей власти".

Судья Апелляционного уголовного суда отклонила жалобу на арест Вазгена Сагателяна, сообщил сегодня его адвокат Арсен Бабаян. "Политическое преследование Вазгена Сагателяна и Нарека Самсоняна продолжается. Вазген и Нарек - политзаключенные, арестованные по обвинению в оскорблении, которое давно декриминализировано в Армении", - приводит его слова Aysor.am.

Перед офисом делегации Евросоюза в Армении сегодня прошла акция под лозунгом «Месяц молчания» в поддержку, в частности, Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые уже месяц находятся под арестом. Ее участники держали в руках баннеры и плакаты с изображением Сагателяна и Самсоняна, сообщает "Новости-Армения".

"Сегодня мы здесь, чтобы привлечь внимание к тому, что в Армении есть политзаключенные. Мы здесь, чтобы открыть глаза ЕС на постыдные беззакония, происходящие в Армении", - заявил на акции журналист сайта Anitfake.am Давид Фиданян.

По его мнению, Самсонян и Сагателян находятся под арестом за то, что раскритиковали Никола Пашиняна "за готовность сдать Азербайджану суверенные территории Республики Армения". "А именно, четыре села Тавушской области. И сегодня мы видим, какие драматические события происходят в Тавуше", – приводятся в публикации слова Фиданяна.

Напомним, в приграничной Тавушской области проходят массовые протесты после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

21 апреля сельчане, перекрывшие дорогу в знак протеста, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки, семь человек задержаны по подозрению в хулиганстве. Протестная акция продолжилась и в ночь на 22 апреля.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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