Ведущий подкаста арестован в Армении по делу об оскорблении Пашиняна

23 марта 2024, 17:39

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Суд вопреки просьбе защиты отправил под стражу на два месяца ведущего подкаста Вазгена Сагателяна, подозреваемого по делу об оскорблении премьер-министра Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта силовики задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна по делу о хулиганстве. В тот же день был задержан второй подозреваемый - ведущий подкаста "Имнемними" Вазген Сагателян.

Задержание Самсоняна стало атакой на свободу слова, а поводом для уголовного дела стали его высказывания в подкасте про премьер-министра Никола Пашиняна, заявил адвокат. Суд в Ереване арестовал Самсоняна на два месяца.

Суд постановил арестовать на два месяца Вазгена Сагателяна, подозреваемого по делу об оскорблении Никола Пашиняна, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Сагателяна Арсен Бабаян.

"Защита предлагала альтернативную меру пресечения. Если предположить, что деяние, совершенное моим подзащитным, можно квалифицировать как хулиганство, суд мог избрать альтернативную меру пресечения, например, домашний арест. Однако суд даже не стал рассматривать этот вопрос", - сказал он.

Решение об аресте будет обжаловано после получения судебного акта, добавил защитник.

Напомним, по версии следствия, Симонян и Сагателян во время подкаста "намеренно совершили хулиганство", "ругаясь и произнося нецензурные выражения в адрес членов правительства Армении и представителей власти".

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