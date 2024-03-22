22 марта 2024, 19:55

По делу Самсоняна задержан второй подозреваемый

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Силовики задержали ведущего подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна. Он, как и Нарек Самсонян, задержан за прозвучавшие в эфире нецензурные высказывания в адрес властей, пояснил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники силовых структур в Армении задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна в рамках дела о хулиганстве, сообщил Следком. Задержание Самсоняна стало атакой на свободу слова, поводом для уголовного дела стали его высказывания в подкасте про премьер-министра Армении, заявил адвокат.

Видео задержания Самсоняна размещено на YouTube-канале AntiFake TV. На кадрах 16-секундного ролика видно, как пять человек, в том числе два человека в форме сотрудников силовой структуры, укладывают на асфальт мужчину и держат его, завернув ему руки за спину. Человек, снимающий видео, подходит ближе, после чего один из людей мешает ему снимать.

Вазген Сагателян, ведущий подкаста "Имнемними", задержан по подозрению в хулиганстве в рамках одного дела с Нареком Самсоняном, сообщил сегодня Следком Армении.

"Нарек Симонян и Вазген Сагателян в ходе программы подкаста, дополняя друг друга, используя информационно-коммуникационные технологии, осознавая наличие многотысячной аудитории, намеренно совершили хулиганство, проявив неуважительное отношение к обществу и открытое пренебрежение моральными нормами, ругаясь и произнося нецензурные выражения в адрес членов правительства Армении и представителей власти", - пояснило ведомство.

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Примечание:

"Суд признал неправомерным арест Давида Аветисяна", "Два участника акции неповиновения задержаны в Ереване", "Армения направила ноту протеста России из-за оскорбления Пашиняна".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 марта 2024, 19:09

22 марта 2024, 18:18

  • Джамбулатов покинул Дагестан из опасений преследования

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22 марта 2024, 16:37

22 марта 2024, 15:48

  • Защита связала дело против Самсоняна с его словами о Пашиняне

    Руководитель ОО "Гражданское сознание" Нарек Самсонян задержан в рамках дела о хулиганстве, сообщил Следком. Задержание Самсоняна стало атакой на свободу слова, поводом для уголовного дела стали его высказывания в подкасте про премьер-министра Армении, заявил адвокат.

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