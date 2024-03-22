По делу Самсоняна задержан второй подозреваемый

22 марта 2024, 19:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали ведущего подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна. Он, как и Нарек Самсонян, задержан за прозвучавшие в эфире нецензурные высказывания в адрес властей, пояснил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники силовых структур в Армении задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна в рамках дела о хулиганстве, сообщил Следком. Задержание Самсоняна стало атакой на свободу слова, поводом для уголовного дела стали его высказывания в подкасте про премьер-министра Армении, заявил адвокат.

Видео задержания Самсоняна размещено на YouTube-канале AntiFake TV. На кадрах 16-секундного ролика видно, как пять человек, в том числе два человека в форме сотрудников силовой структуры, укладывают на асфальт мужчину и держат его, завернув ему руки за спину. Человек, снимающий видео, подходит ближе, после чего один из людей мешает ему снимать.

Вазген Сагателян, ведущий подкаста "Имнемними", задержан по подозрению в хулиганстве в рамках одного дела с Нареком Самсоняном, сообщил сегодня Следком Армении.

"Нарек Симонян и Вазген Сагателян в ходе программы подкаста, дополняя друг друга, используя информационно-коммуникационные технологии, осознавая наличие многотысячной аудитории, намеренно совершили хулиганство, проявив неуважительное отношение к обществу и открытое пренебрежение моральными нормами, ругаясь и произнося нецензурные выражения в адрес членов правительства Армении и представителей власти", - пояснило ведомство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.