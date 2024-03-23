Суд арестовал Нарека Самсоняна

23 марта 2024, 04:36

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Руководитель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян арестован на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники силовых структур в Армении задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна в рамках дела о хулиганстве, сообщил Следком. Задержание Самсоняна стало атакой на свободу слова, поводом для уголовного дела стали его высказывания в подкасте про премьер-министра Армении, заявил адвокат. Чуть позже по делу Самсоняна был задержан ведущий подкаста "Имнемними" Вазген Сагателян.

Видео задержания Самсоняна размещено на YouTube-канале AntiFake TV. На кадрах 16-секундного ролика видно, как пять человек, в том числе два человека в форме сотрудников силовой структуры, укладывают на асфальт мужчину и держат его, завернув ему руки за спину. Человек, снимающий видео, подходит ближе, после чего один из людей мешает ему снимать.

Суд в Ереване арестовал руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Самсоняну указанной меры пресечения, сообщил 22 марта на своей странице в соцсети Facebook* адвокат Рубен Меликян.

По словам Меликяна, Самсонян арестован на два месяца. Его интересы будет защищать адвокат Арсен Бабаян.

Меликян также отметил, что решение о применении меры пресечения ведущему подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна суд примет сегодня, 23 марта.