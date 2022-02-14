Правозащитный центр "Мемориал"* обжаловал решение суда о ликвидации

14 февраля 2022, 21:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда, который постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*, а Мосгорсуд днем позже постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение этих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил Евросуд.

Жалоба на закон об иностранных агентах была подана в Европейский суд по правам человека в 2013 году от имени 11 российских правозащитных организаций, в том числе от "Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"*. Требование к организациям регистрироваться как "иностранным агентам" ущемляет их права на свободу объединения и свободу слова и нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека, считают правозащитники. В декабре 20020 года Правозащитный центр "Мемориал"* обжаловал в ЕСПЧ штрафы, назначенные за отсутствие маркировки об иноагентах.

Подана апелляционная жалоба на решение Мосгорсуда от 29 декабря 2021 года о ликвидации ПЦ "Мемориал"*, сообщил сегодня со ссылкой на защитника Михаила Бирюкова "Интерфакс". Защита попросила отменить решение о ликвидации, так как считает эту санкцию несоразмерной, пояснил он.

В жалобе также указано, что "Мемориал"* устранил все допущенные нарушения законодательства задолго до иска прокуратуры, сообщил Михаил Бирюков.

"Кавказский узел" также писал, что 28 января защита "Международного Мемориала"* обжаловала решение о ликвидации. В апелляционной жалобе юристы указали шесть причин отменить это решение, и каждая из этих причин, по оценке юристов, является достаточной для отмены решения Верховного суда. Верховный суд России назначил рассмотрение апелляции на 28 февраля.

2 ноября 2021 года на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку обоих "Мемориалов"*. На 21:15 мск сегодня ее подписали 143 428 человека.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организации внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.