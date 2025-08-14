Ограничения в аэропорту Волгограда отменены

Аэропорт Волгограда возобновил работу в обычном режиме после атаки беспилотников на территории региона. Задерживаются рейсы из Сочи и Москвы.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 13 августа в аэропорту Волгограда во второй раз за сутки были введены ограничения на прием и вылет самолетов. Беспилотники атаковали Волгоград вторую ночь подряд, в результате новой атаки возник пожар на территории Волгоградского НПЗ.

13 августа Минобороны рапортовало, что за ночь в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. На крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника, жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры.

Ограничения на прием и выпуск самолетов из аэропорта Волгограда, введенные вечером 13 августа по соображениям безопасности, отменены, сообщил в 4.30 мск сегодня сотрудник пресс-службы Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, самолеты, направлявшиеся в Волгоград, в период действия ограничений не уходили на запасные аэродромы. “Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов”, - написал он в своем Telegram-канале "Представитель Росавиации".

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживается прилет рейса из Сочи и двух рейсов из Москвы, а также отправка двух самолетов в Калининград и двух в Москву.

