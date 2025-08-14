×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:52, 14 августа 2025

Ограничения в аэропорту Волгограда отменены

Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгоград https://airportvolgograd.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Волгограда возобновил работу в обычном режиме после атаки беспилотников на территории региона. Задерживаются рейсы из Сочи и Москвы. 

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 13 августа в аэропорту Волгограда во второй раз за сутки были введены ограничения на прием и вылет самолетов. Беспилотники атаковали Волгоград вторую ночь подряд, в результате новой атаки возник пожар на территории Волгоградского НПЗ. 

13 августа Минобороны рапортовало, что за ночь в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. На крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника, жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры.

Ограничения на прием и выпуск самолетов из аэропорта Волгограда, введенные вечером 13 августа по соображениям безопасности, отменены, сообщил в 4.30 мск сегодня сотрудник пресс-службы Росавиации Артем Кореняко. 

По его данным, самолеты, направлявшиеся в Волгоград, в период действия ограничений не уходили на запасные аэродромы. “Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов”, - написал он в своем Telegram-канале "Представитель Росавиации". 

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживается прилет рейса из Сочи и двух рейсов из Москвы, а также отправка двух самолетов в Калининград и двух в Москву.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:56, 14 августа 2025
Мобилизованный из Северной Осетии убит на Украине
00:58, 14 августа 2025
Работа аэропорта Волгограда ограничена во второй раз за сутки
08:41, 13 августа 2025
Аэропорт Волгограда вернулся к приему и выпуску самолетов
07:55, 13 августа 2025
Три района Ростовской области подверглись атаке дронов
07:07, 13 августа 2025
Автомобиль загорелся после падения БПЛА в Славянске-на-Кубани
18:57, 12 августа 2025
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
Все события дня
Новости
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
20:53, 19 июля 2025
Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 21.06.25, https://t.me/mod_russia/53966
18:55, 22 июня 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900
Карта России. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
04:46, 3 июня 2025
Аналитики оценили перспективы перехода на новую модель самоуправления для регионов юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Дарья Полюдова. Фото: https://memohrc.org/
13 августа 2025, 19:09
Дарья Полюдова подверглась нападению в колонии

Окрестности улицы Ополченской в Волгограде после атаки дрона. 14 августа 2025 г. Фото: novostivolgograda.ru
13 августа 2025, 13:16
Волгоградцы получили разрешение вернуться в поврежденный атакой дрона дом

Атака дронов. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
13 августа 2025, 07:55
Три района Ростовской области подверглись атаке дронов

Житель Кубани, который оштрафован за песню. Скриншот видео https://t.me/ostorozno_novosti/40060
13 августа 2025, 03:35
Житель Кубани оштрафован за песню на украинском языке

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше