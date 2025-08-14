×

03:55, 14 августа 2025

Атака дронов привела к пожару на нефтезаводе в Волгограде

Пожарные тушат огонь, февраль 2024, Фото: пресс-служба управления МЧС по Волгоградской области https://34.mchs.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разлив и возгорание нефтепродуктов произошли на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки беспилотников. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 августа во второй раз за сутки была ограничена работа волгоградского аэропорта. Утром того же дня Минобороны рапортовало, что за ночь в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. На крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника, жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры.

О возгорании на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в 3.39 мск сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, территория региона подверглась “массированной атаке БПЛА”. 

По словам губернатора, пожарные службы работают на Волгоградском НПЗ, где “в результате падения обломков” разлились и загорелись нефтепродукты”. “По предварительным данным, пострадавших нет”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала областной администрации. 

Официальные аккаунты МЧС в Волгограде и области по состоянию на 03.53 мск не прокомментировали ЧП на нефтеперерабатывающем заводе. При этом жители города сообщали о взрывах в Красноармейском районе и возгорании с задымлением еще до того, как администрация распространила комментарий губернатора. 

“Взрывы начали раздаваться после 2.30, особенно громко было в Красноармейском районе. Всего было слышно минимум 5-7 громких хлопков”, - пишет со ссылкой на очевидцев  SHOT. “Жители сообщают о звуках дронов и нескольких взрывах в Красноармейском районе. В одном из районов города замечен дым”, - отмечает Baza.

"Кавказский узел" писал, что на Волгоградском НПЗ за последние полтора года произошло несколько пожаров, вызванных дронами. О возгорании на этом предприятии сообщалось 3 февраля 2024 года, а также ровно год спустя, 3 февраля этого года. Также пожар из-за падения сбитого беспилотника произошел на предприятии в мае 2024 года. Некоторые из опрошенных в феврале "Кавказским узлом" жителей Красноармейского района после нескольких атак задумались о переезде из соображений безопасности. 

Автор: "Кавказский узел"

