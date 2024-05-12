Волгоградцы рассказали подробности ночной атаки беспилотника

12 мая 2024, 12:01

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Беспилотник в Волгограде был сбит и затем упал на территорию нефтеперерабатывающего завода около четырех часов утра, рассказали в соцсети местные жители. Некоторые из них при этом отметили, что минувшей ночью слышали звук от мотора летящего аппарата дважды.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотника.

Издание "Блокнот Волгоград" опубликовало сегодня в своем телеграм-канале видео, на котором показан момент падения беспилотника на Волгоградский НПЗ. Действие происходит в темное время суток, показана дорога, которую переходят несколько человек, на заднем фоне видно пламя. "Еще один", – сказал автор ролика и после этого последовал звук взрыва. На этом ролик, длительность которого составляет четыре секунды, заканчивается. На 12.00 мск это видео набрало около 4,9 тысячи просмотров.

На втором видео показан пожар в ночное время на промышленном объекте. Звук в ролике отсутствует, его длительность составляет 17 секунд. На 12.00 мск это видео набрало около 8,2 тысячи просмотров.

Пост о том, что на Волгоградском НПЗ произошел пожар после падения беспилотника, сегодня был также опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Жесть Волгограда", на который подписаны около 337 тысяч пользователей. На 12.00 мск эта запись набрала 139 отметок с реакцией пользователей и 61 комментарий.

"В четыре утра, примерно, я слышал как он летит. Живу в Советском районе, на обувной фабрике. Чувство было такое, что он в дом мой ударит, настолько близко звук был", – написал пользователь Complete Frost.

"Один? А второй примерно в 02.40 куда делся?" – спросил пользователь Мария Просто-Мария.

"Мария, мы тоже второй взрыв слышали в 02.40", – ответила ей Ирина Давыдова

"Он ночью над Бекетовкой пролетал над моим домом", – написал Виталий Трёхсвояков.

"На Банке в два часа ночи тоже пролетал. Странная траектория", – отметил Дмитрий Конякин.

Некоторые комментаторы заявили, что инцидент с беспилотником их очень напугал. "Очень сильно страшно, а звук был как поезд", – подчеркнула Ирина Трофимченко.

"Очень страшно. Слышно было как он летит", – отметила Регина Белецкая.

Напомним, после начала специальной военной операции Волгоградская область периодически подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, в ночь на 3 февраля на территории Волгоградского НПЗ также произошел пожар после того, как там упал беспилотник.

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