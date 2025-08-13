Волгоградцы получили разрешение вернуться в поврежденный атакой дрона дом
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жителям 16-этажного дома на улице Ополченской, на который упали обломки БПЛА, разрешили вернуться в квартиры, сообщила мэрия в своем телеграм-канале.
Как писал "Кавказский узел", сегодня на крышу многоэтажного дома в Волгограде упали обломки беспилотника, жители эвакуированы.
Администрация уточнила, что саперы ликвидировали последствия обломков беспилотника. «В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы жилого дома возвращаются в свои квартиры», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что часть жителей дома в Тракторозаводском районе Волгограда, на крышу которого упали обломки БПЛА, временно переселили в пункт временного размещения.
"Для жителей многоквартирного дома оперативно на место были поданы автобусы… 14 жильцов находятся в пункте временного размещения в корпусе школы №3. Для них на территории ПВР были организованы спальные места и горячее питание", - говорилось в сообщении в телеграм-канале администрации Волгограда.
Отметим, что, по данным Минобороны России, в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. Так сообщалось, что временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, введенные ночью для обеспечения безопасности полетов, были сняты в 4.36 мск.
