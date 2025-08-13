Минобороны насчитало в регионах ЮФО 23 сбитых дрона
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В ночь на 13 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили на российской территорией 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Половина из них были сбиты на юге - в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях.
Как писал "Кавказский узел", ночью на крышу многоэтажного дома в Волгограде упали обломки беспилотника, жители были эвакуированы. Обломки беспилотника также упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В Ростовской области воздушной атаке подверглись Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.
С 22.35 мск 12 августа до 06.05 мск 13 августа силы ПВО уничтожили на регионами страны 46 беспилотников. Ровно половина из них пришлась на южные регионы. В Волгоградской области сбиты 11 дронов, в Ростовской - семь, а в Краснодарском крае - пять.
Также БПЛА были обезврежены над территорией Крыма, Брянской, Белгородской и Воронежской областей. Еще два дрона сбили над Азовским морем.
Напомним также, что в ночь на 12 августа в Ростовской области при падении БПЛА были повреждены несколько жилых домов. Тогда же беспилотники атаковали Ставрополье.
