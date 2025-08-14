×

Кавказский узел

Лента новостей
00:58, 14 августа 2025

Работа аэропорта Волгограда ограничена во второй раз за сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации. 

Как писал "Кавказский узел", около 01.30 мск 13 августа были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Аэропорт возобновил работу в полном объеме утром, на запасные аэродромы были направлены два самолета, летевшие в Волгоград. Минобороны рапортовало, что за ночь в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. 

О новых ограничениях в работе волгоградского аэропорта сообщил поздно вечером 13 августа сотрудник пресс-службы Росавиации Артем Кореняко. 

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал в своем Telegram-канале "Представитель Росавиации" в 23.14 мск. Предыдущие ограничения в аэропорту Волгограда были отменены менее чем за 20 часов до этого сообщения.  

На момент введения ограничений на взлеты и посадки на табло аэропорта Волгограда значился задержанным рейс авиакомпании NordWind из Сочи в Калининград через Волгоград, его ожидаемое время прибытия - 03.40 мск. 

Власти Волгоградской области по состоянию на 00.58 мск не объявляли об угрозе новой атаки беспилотников в официальных каналах, однако жители Волгограда с вечера 12 августа сообщили о проблемах в работе мобильной связи. "У разных мобильных операторов, по словам горожан, связь ловит с переменным успехом. Сообщения о проблемах поступают из разных частей города, но больше всего, как обычно, страдают крайние районы севера и юга, а также центра Волгограда", - сообщило издание V1. 

"Кавказский узел" также писал, что ночью 13 августа на крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника. Жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры. 

Автор: "Кавказский узел"

