Волгоградцы встревожены угрозой новых атак дронов

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Атака беспилотников на Волгоград в ночь на 3 февраля продолжалась около двух часов и встревожила горожан. Последствия атаки преимущественно ликвидированы, но некоторые из опрошенных жителей Красноармейского района задумались о переезде из соображений безопасности.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в ночь с 2 на 3 февраля на промышленную зону, расположенную на юге Волгограда, была совершена массированная атака беспилотных летающих аппаратов (БПЛА). На одном из предприятий начался пожар. По данным пресс-службы аппарата губернатора, было сбито 25 БПЛА. Сразу после налета начались работы по ликвидации последствий воздушной атаки. Из ряда домов на время этих работ были выселены жильцы.

4 февраля корреспондент «Кавказского узла» опросил жителей Красноармейского района Волгограда.

Евгения Половинкина проживает в Заканалье на улице Савиной. Женщине 29 лет. Она воспитывает одна малолетнего сына. Работает продавцом в продуктовом отделе супермаркета.

"Ехали с Мамаева кургана вечером (2 февраля). Салют там смотрели. По дороге задержались на заправке, сын попросился в туалет. Один из сотрудников мне говорит, вот мол по телефону сказали, что могут перекрыть проезд в Красноармейский. Я спросила, почему. Говорит, дроны летят, аэропорт закрыли (план «Ковер»). Я перепугалась, позвонила подруге, она нас к себе ночевать позвала. Поехала к ней от греха подальше. Соседи нам рассказали, как грохотало ночью", - рассказала Евгения.

Женщина сообщила, что на следующий день не стала рисковать, оставила машину у подруги и на такси с сыном вернулась домой. Никаких повреждений она на домах не заметила. Но магистральную улицу 40 лет ВЛКСМ власти перекрыли. Впрочем, уже 4 февраля оцепление было снято, маршрут №11 возобновил свою работу.

"Страху натерпелась, конечно. За сына боялась. Вообще Красноармейский стал неудобным для жизни. То тут выбросы от предприятий — вонь стоит химическая. Теперь вот налеты эти. Не чувствуем мы безопасности. Нужно переезжать в другой район города, хотя бы в соседний Кировский. Ну и «тревожный чемоданчик» надо завести", - сказала женщина.

"Поселок Кирова частично тронуло (осколками БПЛА) и (микрорайон) «Буревестник», немного станцию Чапурники. Говорят и про СНТ "Горчичник". Но вроде бы дома сильно не пострадали. Хотя может нам что-то не договаривают", - рассказал корреспонденту сотрудник одного из волгоградских музеев, представившийся Андреем. Мужчина сообщил, что его супруга в ночь атаки видела из окна момент уничтожения беспилотника. По ее словам, в соседнем многоквартирном доме на верхних этажах «стекла вылетели от взрывной волны».

"Утром (после атаки дронов, прим. "Кавказского узла") иду на стоянку (машин), мужики столпились, рассказывают, на Пролетарской улице, 55 на девятом этаже стекла посекло от взрыва. В нашем дворе вроде все в порядке. С Береславки сегодня друзья звонили, говорят всю ночь не спали", рассказал Андрей.

Власти Красноармейского района Волгограда развернули пункт временного размещения (ПВР) на территории детского лагеря «Орленок» для жителей территории, где устраняют последствия падения обломков беспилотников, сообщила сегодня пресс-служба администрации города. "При необходимости обеспечить безопасное размещение жителей ПВР готов принять волгоградцев. В настоящее время такая необходимость отсутствует", — говорится в сообщении.

Андрей заметил, что мысли о «тревожном чемоданчике», огнетушителе в доме и аптечки у него после атаки дронов не возникали.

"Я все же надеюсь, что такие налеты не будут частым явлением и что они простых людей не затронут", - подытожил собеседник.

Пенсионерка Наталья Соловьева проживает с мужем, инвалидом второй группы, в многоквартирном доме в 607-м микрорайоне. Женщина рассказала, что перебоев с подачей электричества у них не было. Ночью слышала вой. Очень переживала за здоровье мужа.

"Над домом беспилотники два часа летали, проснулись от взрывов. Мужу нельзя волноваться. А тут такое началось. Я включила телевизор погромче. Концерт вроде шел. Выпили успокаивающее (таблетки). Ну, говорю, мужу, будь что будет - если суждено погибнуть, то умрем вместе", - пошутила пенсионерка.

Она рассказала, что дроны сбивают и за городом. "У нас перед выходными под Нижним Балыклеем нашли остатки беспилотника. Взрывов вроде не было, но летели на малой высоте, поэтому гул был ужасный", - сообщила Соловьева.

Наталья рассказала, что никаких пожаров в жилом секторе она после налета не видела, запаха гари у них в микрорайоне не ощущается. Никаких особых приготовлений к новым атакам с воздуха супруги делать не собираются. Аптечка у них всегда была. Огнетушитель только в гараже и в машине.

Студент волгоградского колледжа Олегом сообщил, что не спал всю ночь, ловил моменты атаки, снимал их на свой сотовый телефон.

"Хорошо, родители в деревне у стариков — не мешали мне снимать. Сидел на балконе, наблюдал. Страха не было никакого. И я не один такой. Друзья мои тоже там что-то наснимали. На следующий день ходил к оцеплению (к улице имени 40 лет ВЛКСМ, прим. "Кавказского узла"), думал там что-то увидеть, как разминируют обломки беспилотников. Но ничего не увидел», - рассказал молодой человек.

Олег заметил, что у его друга родители воцерквленные. Они рассказывали, что 3 февраля, какой-то священник "ходил по периметру оцепления с иконой".

Как стало известно из сообщений местных СМИ, настоятель храма святого адмирала Феодора Ушакова Евгений Караваев 3 февраля «с иконой и молитвой» на своем автомобиле «совершил объезд границ Красноармейского района Волгограда». В храме журналистам рассказали, что объезд этот был связан с атакой беспилотников на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Волгоградская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 31 января после авиаудара в Волгоградской области был госпитализирован рабочий нефтезавода, а 15 января в промзоне Красноармейского завода на НПЗ компании "Лукойл" произошел пожар.

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