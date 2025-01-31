Рабочий нефтезавода госпитализирован после авиаудара в Волгоградской области

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На нефтезаводе в Волгоградской области произошел пожар в результате атаки беспилотника, пострадал рабочий. В трех регионах ЮФО за ночь сбиты 35 дронов.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине регионы СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам дронов. Так, минувшей ночью 25 беспилотников были сбиты в четырех городах и семи районах Ростовской области, сообщил глава региона.

Минувшей ночью средствами ПВО на территории Волгоградской области были сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован", - приводятся его слова в телеграм-канале администрации области.

Минобороны подтвердило в своем телеграм-канале данные властей Ростовской и Волгоградской области о числе обезвреженных дронов. Всего, по данным ведомства, ночью были перехвачены и уничтожены 49 "украинских беспилотных летательных аппаратов", в том числе два – над территорией Краснодарского края.

Сегодня около 1.46 мск экстренные сообщения о "беспилотной опасности" получили жители Тихорецкого района Кубани, тревогу отменили в 6:57 мск, сообщает 93.ru. "Аналогичные уведомления в официальном приложении МЧС ночью пришли и тем, кто находился в Тимашевском районе, об отмене угрозы утром сообщили примерно в то же время", - пишет издание.

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