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09:15, 31 января 2025

25 беспилотников сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В четырех городах и семи районах Ростовской области уничтожены беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 29 января в Мясниковском районе был сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Минувшей ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны "отражали массированную воздушную атаку", сообщил в своем телеграм-канале и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском (в Ростове-на-Дону также есть Октябрьский район. - Прим. "Кавказского узла"), Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах", - говорится в публикации.

По данным оперативных служб, раненых нет, отметил чиновник. "В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место выехали дежурные службы", - написал он.

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Автор: "Кавказский узел"

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