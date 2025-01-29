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08:39, 29 января 2025

Беспилотник обезврежен в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Мясниковском районе сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 22 января 15 беспилотников были обезврежены в Ростовской области. По данным властей, люди не пострадали, но обломки одного из дронов упали возле детского сада в Донецке. Работа детсада была временно приостановлена из-за работы саперов.

Минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один беспилотник в Мясниковском районе, сообщил в своем телеграм-канале и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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