Работа детсада приостановлена в Ростовской области после атаки дронов

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15 беспилотников обезврежены за ночь в Ростовской области, после атаки приостановлена работа детсада в Донецке.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 21 января военные сбили девять беспилотников над территорией Ростовской области. По данным властей, обломки одного из них упали возле детского сада "Березка" в Донецке.

В течение ночи еще шесть беспилотников были уничтожены дежурными средствами ПВО в Ростовской области, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Эти же данные сообщил в своем телеграм-канале и. о. губернатора Юрий Слюсарь. "Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА - в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах", - написал он.

В Красном Сулине, по словам Слюсаря, обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке - во двор частного дома и на территорию возле детского сада "Березка".

"К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, разрушений на земле нет. Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, ее проверят саперы. Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады. Информация о последствиях будет уточняться", - сообщил чиновник.

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