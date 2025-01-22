Девять беспилотников сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В небе над Ростовской областью силы ПВО сбили девять беспилотников, обломки одного из них упали возле детского сада в Донецке.

Силы воздушной обороны сбили три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского в ночь с 21 на 22 января, сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал, информация о разрушениях на земле не поступала в дежурные спасательные службы.

Мэр города Донецка Ростовской области Роман Кураев сообщил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА, "однако на землю рухнули обломки сбитого беспилотника".

Полицейские оцепили территорию возле детского сада "Березка", где находятся обломки беспилотника, написал он в своем телеграм-канале.

Всего примерно за 45 минут военные сбили над территорией Ростовской области девять БПЛА, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 14 января в Миллеровском и Тарасовском районах ночью военные обезвредили 14 дронов, 11 января в результате атаки дрона пострадал житель села Чалтырь, 10 января в двух селах Ростовской области после атаки дронов произошли пожары.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.