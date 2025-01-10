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08:50, 10 января 2025

Два беспилотника сбиты в Краснодарском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили два беспилотника в Краснодарском крае и десять над Азовским морем. В двух селах Ростовской области потушены пожары, начавшиеся после атаки дронов.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области сегодня уничтожено и обезврежено 16 беспилотников, сообщил и. о. губернатора Юрий Слюсарь. В результате атаки в хуторе Крюков повреждены семь домов и школа, в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, а в селе Крым – пожар на территории производственного предприятия.

16 беспилотников были уничтожены в Ростовской области, подтвердило Минобороны. Кроме того, два беспилотника уничтожены в Краснодарском крае и десять – над акваторией Азовского моря. Всего за ночь средствами ПВО были "перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов" в нескольких регионах, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2000 кв. м, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 07:35 полная ликвидация пожара", - написал он.

Напомним, после начала военной операции на Украине регионы СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 9 января в результате атаки дрона в Славянском районе Кубани были повреждены частный дом и газопровод.

19 декабря 2024 года на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки беспилотников возник пожар. До этого предприятие трижды подвергалось атакам дронов. Возникали возгорания после атак беспилотников и на других нефтеперерабатывающих заводах - в частности, в  Азове, Туапсе, Волгограде, Калаче-на-Дону, Анапе и Славянске-на-Кубани.

3 января стало известно, что суд в Москве обязал "Яндекс" удалить с географических карт данные одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. Эту меру следует применять и на юге России, где заводы становятся мишенью БПЛА, указали военные эксперты.

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Автор: "Кавказский узел"

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