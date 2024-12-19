Дроны атаковали завод нефтепродуктов в Новошахтинске

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В результате атаки беспилотников на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар.

"Кавказский узел" писал, что 18 декабря власти Ростовской области заявили об отражении в Каменском районе Ростовской области. Повреждения получили по меньшей мере два дома.

С начала российской операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО. Так, 4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников, а 9 декабря три дрона обезвредили в Ростовской области и два в Астраханской.

Об атаке дронов и возгорании на заводе нефтепродуктов сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В ночь на 19 декабря он сообщил, что силы противовоздушной обороны около полуночи уничтожили 7 беспилотников - шесть в Таганроге и один в Батайске.

Спустя полтора часа Слюсарь подтвердил информацию об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске. Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев писали о звуках взрывов, вспышках в небе и стрельбе по дронам.

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам местных жителей, атака дронов началась около 23 часов 18 декабря - взрывы сначала услышали в Таганроге, затем в Ростове-на-Дону, Батайске и Новошахтинске. Жители Новошахтинска сообщали о возгорании и задымлении в районе нефтеперерабатывающего завода, видео публиковал телеграм-канал SHOT. Очевидцы утверждают, что район нефтеперерабатывающего завода атаковало “множество” дронов, отмечает Baza.

"Кавказский узел" также писал, что 27 сентября под Новошахтинском было сбито семь беспилотников, после падения обломков дронов в поле загорелась трава. В результате атаки дронов 28 августа возник крупный пожар на топливном складе в Каменском районе, его потушили только к 9 сентября.

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