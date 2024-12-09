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07:38, 9 декабря 2024

Пять беспилотников сбито на юге России

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области минувшей ночью обезврежено три дрона, еще два в Астраханской области.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили в регионе три беспилотника.

Два дрона уничтожено в районе Миллерово и один – возле Каменска. Пострадавших нет, написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Два беспилотника сбито минувшей ночью в Астраханской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 8 декабря в регионе было сбито семь дронов, 4 декабря военные уничтожили в Ростовской области шесть беспилотников, 3 декабря обломки дрона упали на территорию детсада в Старой Станице.

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Автор: "Кавказский узел"

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