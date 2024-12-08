Власти уточнили число сбитых на юге России дронов

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Всего минувшей ночью в Ростовской области сбито семь беспилотников, а в Астраханской области четыре.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня власти Ростовской области сообщили, что ночью в регионе было сбито шесть беспилотников.

По данным Минобороны, минувшей ночью атакам беспилотников подверглись два региона юга России.

В Ростовской области всего военными сбито семь беспилотников, еще четыре дрона сбито в Астраханской области, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

Напомним, регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 4 декабря военные уничтожили в Ростовской области шесть беспилотников, 3 декабря обломки дрона упали на территорию детсада в Старой Станице.

5 декабря источник сообщил, что запущенный со стороны Украины Беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, 4 декабря в регионе был сбит один дрон, 21 ноября после падения дрона в Астраханской области произошел пожар.

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