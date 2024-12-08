Ростовская область подверглась атаке беспилотников

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Военные обезвредили минувшей ночью в Ростовской области шесть дронов.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью военные обезвредили два беспилотника в районе Новошахтинска.

Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. Всего за ночь в Ростовской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обезвредили шесть беспилотников. Пострадавших нет, написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 4 декабря военные уничтожили в Ростовской области шесть беспилотников, 3 декабря обломки дрона упали на территорию детсада в Старой Станице, 29 ноября в результате атаки беспилотников в Ростовской области были повреждены два частных дома.

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