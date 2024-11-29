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07:52, 29 ноября 2024

Пожар начался на нефтебазе в Ростовской области после атаки дронов

Пожар на нефтебазе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников в Ростовской области повреждены два частных дома. В Каменском районе возник пожар на нефтебазе.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, 26 ноября военные обезвредили 24 дрона, в том числе в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил в 02.22 мск в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Тут тоже обошлось без погибших и пострадавших. На место выехали оперативные дежурные службы. Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении", - написал он.

В 04.45 мск Слюсарь сообщил, что в Каменском районе пожарные "тушат крупный пожар на промобъекте". "Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники", - написал он, не указав версий о причинах пожара.

По данным очевидцев, в Каменском районе горит нефтебаза, пишет 161.ru. Областное управление МЧС, по состоянию на 07.50 мск, не сообщило в своем телеграм-канале о пожаре на нефтебазе.

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Автор: "Кавказский узел"

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