Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников

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Военные обезвредили 24 запущенных со стороны Украины беспилотника, в том числе в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью беспилотники атаковали территорию региона.

Военные обезвредили 24 дрона, в том числе в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений на земле нет, написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября в Константиновском районе Ростовской области из-за падения беспилотника произошел пожар на промышленном объекте, погибших и пострадавших не было.

20 ноября военные обезвредили в регионе один беспилотник, 19 ноября один беспилотник был сбит около Таганрога, еще один – в Белокалитвинском районе, при его падении пострадал человек.

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