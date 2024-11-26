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08:17, 26 ноября 2024

Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников

Беспилотник в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные обезвредили 24 запущенных со стороны Украины беспилотника, в том числе в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью беспилотники атаковали территорию региона.

Военные обезвредили 24 дрона, в том числе в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших и разрушений на земле нет, написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября в Константиновском районе Ростовской области из-за падения беспилотника произошел пожар на промышленном объекте, погибших и пострадавших не было.

20 ноября военные обезвредили в регионе один беспилотник, 19 ноября один беспилотник был сбит около Таганрога, еще один – в Белокалитвинском районе, при его падении пострадал человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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