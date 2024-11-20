Беспилотник сбит в Ростовской области

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Военные уничтожили в Ростовской области беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, 19 ноября беспилотник был сбит около Таганрога, еще один - в Белокалитвинской районе, при его падении пострадал человек.

Военные уничтожили в Ростовской области беспилотник самолетного типа, запущенный со стороны Украине, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

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