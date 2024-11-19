RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:11, 19 ноября 2024

Один человек ранен при падении беспилотника в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беспилотный летательный аппарат сбит в районе Таганрога сегодня ночью. Еще один дрон упал на трассу в Белокалитвинской районе, получил ранения водитель "Газели" из Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", ночью 10 ноября военные обезвредили три беспилотника, которые пытались атаковать Каменск-Шахтинский.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сегодня ночью сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке на территории Ростовской области. По его словам, один беспилотник военные сбили в районе Таганрога, обошлось без последствий на земле.

Еще один беспилотник, по его данным, упал на трассе в Белокалитвинском районе, произошел взрыв. В результате получил осколочное ранение житель Волгограда, водитель грузовой "Газели", который остановился на трассе на отдых. Его доставили в районную больницу, где оказывают медицинскую помощь.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:41, 19 ноября 2024
Оппозиция сообщила о согласии Бжании на отставку
21:15, 18 ноября 2024
Переговоры власти и оппозиции в Абхазии временно приостановлены
19:56, 18 ноября 2024
Два жителя Астрахани арестованы по делу о нападении на футболистов
18:30, 18 ноября 2024
Переговоры между властями и оппозицией начаты в Сухуме
17:45, 18 ноября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
15:29, 18 ноября 2024
Бжания согласился на переговоры с оппозицией
Все события дня
Новости
Человек считает деньги, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
18 ноября 2024, 03:36
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по неравенству зарплат
Семья во время переезда. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
11 ноября 2024, 01:49
Дагестан и Калмыкия стали худшими в рейтинге доступности ипотеки
Фотозона в Магасе, фото: foto-ram.ru
28 октября 2024, 02:42
Ингушетия стала аутсайдером рейтинга по развитию науки и технологий
27 октября 2024, 06:09
Власти признали убитыми на Украине более 5150 бойцов из регионов юга России
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
22 октября 2024, 14:07
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
18 ноября 2024, 17:03
Протесты в Сухуме привели к отмене туров из России

Встреча депутатов с президентом Абхазии Асланом Бжанией. 18 ноября 2024 года. Фото: Телеграм-канал https://t.me/respublicaabh
18 ноября 2024, 15:29
Бжания согласился на переговоры с оппозицией

Протестующие возле администрации президента Абхазии. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео Телеграм-канала @respublicaabh
18 ноября 2024, 09:03
Протестующие в Сухуме провели ночь у администрации президента

Совещание Координационного совета в зале заседаний администрации президента Абхазии. 16 ноября 2024 года. Фото: RESPUBLICA https://t.me/respublicaabh/9868
16 ноября 2024, 13:10
Абхазская оппозиция объявила о контроле над госструктурами

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше