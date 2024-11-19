Один человек ранен при падении беспилотника в Ростовской области

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Беспилотный летательный аппарат сбит в районе Таганрога сегодня ночью. Еще один дрон упал на трассу в Белокалитвинской районе, получил ранения водитель "Газели" из Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", ночью 10 ноября военные обезвредили три беспилотника, которые пытались атаковать Каменск-Шахтинский.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сегодня ночью сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке на территории Ростовской области. По его словам, один беспилотник военные сбили в районе Таганрога, обошлось без последствий на земле.

Еще один беспилотник, по его данным, упал на трассе в Белокалитвинском районе, произошел взрыв. В результате получил осколочное ранение житель Волгограда, водитель грузовой "Газели", который остановился на трассе на отдых. Его доставили в районную больницу, где оказывают медицинскую помощь.

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