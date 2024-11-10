Каменск-Шахтинский подвергся атаке беспилотников

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Военные минувшей ночью обезвредили три беспилотника, которые пытались атаковать город Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью была предпринята попытка нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому.

Средствами радиоэлектронной борьбы обезврежены три беспилотника, жертв и пострадавших нет, сообщил Слюсарь сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 3 ноября 16 беспилотников было сбито в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе Ростовской области. В ночь на 2 ноября военные обезвредили беспилотник возле Новошахтинска. 31 октября в Ростовской области было обезврежено восемь дронов.

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