Волгоградская и Ростовская области подверглись атакам беспилотников

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Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили три беспилотника над Волгоградской областью и восемь – над Ростовской областью.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили восемь беспилотников над территорией Ростовской области, три – над территорией Волгоградской области, а также еще один дрон над акваторией Черного моря.

В Ростовской области в результате атаки беспилотников погибших и пострадавших нет, уточнил сегодня в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев .

В Волгоградской области беспилотники обезврежены над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе села Червлёное Светлоярского района, сообщил губернатор Андрей Бочаров . "Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", – привела сегодня его слова администрация Волгоградской области в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 29 октября дроны атаковали территорию Российского университета спецназа в Гудермесе. 30 октября четыре беспилотника были сбиты военными в Неклиновском районе Ростовской области.

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