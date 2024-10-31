RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:41, 31 октября 2024

Волгоградская и Ростовская области подверглись атакам беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили три беспилотника над Волгоградской областью и восемь – над Ростовской областью.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили восемь беспилотников над территорией Ростовской области, три – над территорией Волгоградской области, а также еще один дрон над акваторией Черного моря.

В Ростовской области в результате атаки беспилотников погибших и пострадавших нет, уточнил сегодня в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев .

В Волгоградской области беспилотники обезврежены над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе села Червлёное Светлоярского района, сообщил губернатор Андрей Бочаров . "Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", – привела сегодня его слова администрация Волгоградской области в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 29 октября дроны атаковали территорию Российского университета спецназа в Гудермесе. 30 октября четыре беспилотника были сбиты военными в Неклиновском районе Ростовской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:27, 31 октября 2024
Жители села Мачада помогли потушить пожар в школе
21:57, 30 октября 2024
Два брата из Дагестана убиты в военной операции
13:53, 30 октября 2024
24 курсанта вуза МВД в Ставрополе госпитализированы с отравлением
13:30, 30 октября 2024
Жители Ингушетии почтили память жертв конфликта в Пригородном районе
13:15, 30 октября 2024
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
12:47, 30 октября 2024
4
 Акция против экстрадиции уроженки Чечни в Россию прошла в Австрии
Все события дня
Новости
Фотозона в Магасе, фото: foto-ram.ru
28 октября 2024, 02:42
Ингушетия стала аутсайдером рейтинга по развитию науки и технологий
27 октября 2024, 06:09
Власти признали убитыми на Украине более 5150 бойцов из регионов юга России
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
22 октября 2024, 14:07
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Кошелек. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
21 октября 2024, 01:37
Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга по доходам населения
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
19 октября 2024, 10:11
Более 5100 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Въезд в Пригородный район Северной Осетии. Фото: http://vestikavkaza.ru/news/Rezhim-KTO-chastichno-vveden-v-Prigorodnom-rayone-Severnoy-Osetii.html Осетино-ингушский конфликт 1992 года

Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне

Минюст. Фото https://publicverdict.org внесен Минюстом в реестр иностранных агентов Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Мемориал жертв политических репрессий. Фото: https://www.culture.ru/institutes/7709/memorial-zhertv-politicheskikh-repressii-1944-1957-gg
30 октября 2024, 19:20
Участники акции в Нальчике рассказали истории репрессированных

Кадр видео с места атаки беспилотников. 29 октября 2024 г. Скриншот видео https://riamediabank.ru/media/8793885.html
30 октября 2024, 17:31
Атака беспилотников актуализировала вопрос о ПВО в Чечне

Мемориал "ГIоазота кашамаш" в Назрани. Фото: https://gazetaingush.ru/v-ingushetii-vspominayut-zhertv-konflikta-oseni-1992-goda-v-prigorodnom-rayone-i-vladikavkaze
30 октября 2024, 13:30
Жители Ингушетии почтили память жертв конфликта в Пригородном районе

Агиль Гумбатов. Фото: https://rus.az24saat.org/2021/08/12/задержан-оппозиционер-агиль-гумбато/
30 октября 2024, 11:35
Агиль Гумбатов добился медицинской помощи в колонии

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше