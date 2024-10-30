Атака беспилотников актуализировала вопрос о ПВО в Чечне

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Системы противовоздушной обороны не могут обеспечить полную защиту от беспилотников, но атака на университет спецназа в Гудермесе актуализировала вопрос об их размещении в Чечне, указали военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. По данным оппозиционных телеграм-каналов, во время атаки прозвучало два взрыва. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов стала первой в Чечне с начала военной операции на Украине. Позднее Кадыров заявил, что после атаки БПЛА он запретил брать пленных в ходе военной операции на Украине и объявил, что при атаке на университет спецназа убиты 10 украинских пленных.

Глава Чечни Рамзан Кадыров летом 2022 года заявил, что на юге России в качестве упреждающих тактических мер востребованы базы ПВО, и одну из них можно разместить в Шалинском районе Чечни. Реализация идеи Кадырова о размещении в Чечне системы противовоздушной обороны обеспечила бы республике дополнительное финансирование и сделала бы ее более защищенной, эта идея будет всерьез рассмотрена федеральными властями, хотя в дополнительных базах ПВО больше нуждаются другие регионы России, сочли опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Возможность установки системы ПВО в Чечне после атаки на Российский университет спецназа и его готовность продолжать подготовку бойцов для участия в военной операции "Кавказскому узлу" прокомментировали военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, военный эксперт Александр Храмчихин и капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.

Все зависит от того, хватит ли политического веса Кадырова для решения этого вопроса. Очень много важных объектов в стране находятся под потенциальным ударом и все они нуждаются в защите.

Системы ПВО в любом случае не смогут полностью обеспечить защиту военных объектов Чечни, считает Павел Фельгенгауэр.

"Противостоять беспилотникам довольно сложно. Это считается очень сложной целью поражения для систем ПВО, которые в общем-то разработаны во времена Холодной войны. Тогда таких целей просто напросто не было. Под беспилотники конкретно не делали ПВО. Поэтому с этим есть определенные проблемы. Помимо этого силы средств ПВО сейчас очень растянуты по всей России, в целом по стране это дефицит и в этой связи возникает большой вопрос, могут ли такую систему выделить Чечне", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он уверен, что размещение системы ПВО в Чечне – вопрос политический. "Это уже в политической плоскости. Все зависит от того, хватит ли политического веса Кадырова для решения этого вопроса. Очень много важных объектов в стране находятся под потенциальным ударом и все они нуждаются в защите. И защита этих объектов важнее, чем институт спецназа в Чечне. В любом случае, ПВО не могут гарантировать полную защиту от БПЛА", - указал он.

Военный обозреватель также предположил, что институт спецназа, действительно, может продолжать свою работу, несмотря на атаку БПЛА.

"Ну в принципе они могут продолжать свою работу. Это же не завод, где если ключевая часть оборудования вышла из строя, то он не работает. Тут все проще. Они могут продолжить обучение в другой части здания, пока не восстановят повреждения. Или могут разбить палатку и там работать", - отметил он.

Системы ПВО нужны много где по стране, где есть военные объекты, в том числе и в Чечне. Это, конечно, огромные расходы, но в противном случае расходов на восстановление повреждённых объектов будет еще больше.

С ним согласен Александр Храмчихин. "Все зависит от масштаба повреждений. Если здание довольно большое, то они могут переместиться туда, где нет повреждений и где безопасно работать. Я, к сожалению, там не был, не знаю, какие там масштабы, но судя по всему работе института дроны не помешали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в связи атакой БПЛА развитие может получить требование Кадырова в 2022 году о размещении базы ПВО в Шалинском районе Чечни. "Системы ПВО, естественно, можно обойти. Но еще более естественно, что чем больше систем ПВО, тем меньше возможностей поражения военных объектов, минуя системы ПВО. Поэтому можно сказать, что ПВО много не бывает, но у нас сейчас их категорически не хватает. Системы ПВО нужны много где по стране, где есть военные объекты, в том числе и в Чечне. Это, конечно, огромные расходы, но в противном случае расходов на восстановление повреждённых объектов будет еще больше. Разговоры о размещении таких систем в Чечне могут снова стать актуальными после этой атаки", - отметил он.

Василий Дандыкин также считает, что требование Кадырова может быть удовлетворено. "Я думаю, что такая система ПВО необходима Чечне. Атака на институт спецназа подтвердила эту необходимость. Помимо этого объекта в Чечне еще и другие не менее значимые объекты, в том числе таких структур как Росгвардия и Минобороны. Поэтому требование главы Чечни может быть удовлетворено высшим руководством", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отмечает, что ПВО не сможет полностью защитить от атак БПЛА.

"Дроны иногда попадают в цели, ПВО не могут сбить все БПЛА сразу. У ПВО и так хватает работы по всем направлениям. Есть регионы, где каждый день летают БПЛА. Невозможно обеспечить полную защиту", - указал он.

Дандыкин также добавил, что подготовка в институте спецназа может продолжаться, несмотря на атаку БПЛА. "Институт без паузы может работать, потому что там несколько зданий. Если в одном нет возможности обучаться, то подготовку могут организовать в другом. Там довольно большие возможности в этом плане. Кроме этого, я думаю, что повреждения крыши быстро восстановят", - сказал он.

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