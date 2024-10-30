Четыре беспилотника самолетного типа сбиты над Ростовской областью

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В Неклиновском районе Ростовской области сбиты четыре БПЛА самолетного типа.

"Кавказский узел" также писал, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Ночью 23 октября в районе Новошахтинска были сбиты четыре БПЛА, а 25 октября - малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины.

Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты силами ПВО в Неклиновском районе, сообщил около 04.00 мск сегодня, 30 октября глава Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

При этом он уточнил, что военные "продолжают работу". Что касается последствий атаки, то, по словам Голубева, они уточняются.

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