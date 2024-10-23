Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью

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Силы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА в районе Новошахтинска, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Кавказский узел" также писал, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь с 20 на 21 октября над регионом было сбито 11 беспилотников, сообщило Минобороны России.

В районе Новошахтинска силами ПВО около полуночи сбиты четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил сегодня, около 03.00 мск в своем телеграм-канале глава Ростовской области Василий Голубев.

Он также отметил, что, по предварительным данным, на земле нет ни пострадавших, ни разрушений.

29 сентября в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался лесной пожар, его площадь достигла 215 гектаров.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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