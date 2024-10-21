RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:13, 21 октября 2024

Ростовская область подверглась атаке беспилотников

Обломки беспилотника. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили над территорией Ростовской области 11 беспилотников, отчиталось Минобороны России.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили над Ростовской областью 11 беспилотников.

4 беспилотника уничтожено в районе Новошахтинска, еще один – в районе Чалтыря. В Мясниковский районе были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 6 дронов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", – уточнил он.

"Кавказский узел" также писал, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 29 сентября в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался лесной пожар, его площадь достигла 215 гектаров.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:38, 21 октября 2024
Движение по Крымскому мосту возобновилось без очередей с обеих сторон
23:39, 20 октября 2024
МЧС Южной Осетии призвало водителей воздержаться от поездок по Транскаму
19:47, 20 октября 2024
Военнослужащий из Гуково убит на Украине
16:55, 20 октября 2024
Боец из Астраханской области убит в военной операции
13:59, 20 октября 2024
Контрактник из Калмыкии убит на Украине
12:01, 20 октября 2024
Старшина из Астраханской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
21 октября 2024, 10:06
Продлен арест Рубена Варданяна
Возвращенные из плена российские бойцы. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамсаила Саралиева от 03.01.24, https://t.me/saraliev/1074
21 октября 2024, 08:17
Четверо бойцов из Чечни возвращены из украинского плена
21 октября 2024, 07:23
Контрактник со Ставрополья убит на Украине
Школьный кабинет. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
21 октября 2024, 06:27
Апшеронцы выступили против увольнения директора школы
Очередь из машин. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
21 октября 2024, 05:32
Более 100 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Блогеры
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Девушка кидает бутылку с зажигательной смесью.Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
20 октября 2024, 18:53
Смягчен приговор жительнице Волгограда по делу о попытке поджога военкомата

Пункт пропуска на границе Абхазии и Грузии. Фото с сайта СГБ Абхазии https://sgb.apsny.land/item/142-respublika-abkhaziya-vremenno-otkryvaet-kpp-ingur-dlya-priema-nakhodyashchikhsya-v-gruzii-grazhdan-i-zhitelej-abkhazii
19 октября 2024, 14:01
Власти Абхазии анонсировали закрытие границы в связи с выборами в Грузии

Шамсаил Саралиев. Фото: https://saraliev.com
18 октября 2024, 18:37
Саралиев сообщил об обмене убитыми с Украиной

Избирательный участок в Грузии. Фото: https://mir24.tv/vybory-v-gruzii/simple/list/filter/all
18 октября 2024, 16:18
Грузинские активисты потребовали расследовать изъятие документов у избирателей

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше