Ростовская область подверглась атаке беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили над территорией Ростовской области 11 беспилотников, отчиталось Минобороны России.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили над Ростовской областью 11 беспилотников.

4 беспилотника уничтожено в районе Новошахтинска, еще один – в районе Чалтыря. В Мясниковский районе были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 6 дронов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", – уточнил он.

"Кавказский узел" также писал, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 29 сентября в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался лесной пожар, его площадь достигла 215 гектаров.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.