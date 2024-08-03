Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki

03 августа 2024, 17:46

Режим ЧС введен в Морозовске после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жилые дома и социальные объекты повреждены в Морозовске в результате атаки беспилотников, сообщили власти. В городе и двух хуторах введен режим чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после атаки беспилотников начались пожары на складах в Каменском и Морозовском районах Ростовской области.

В Морозовском районе введен режим ЧС, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев. "С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой", - написал он.

Зафиксированы "повреждения остекления" в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях, отметил глава региона. "Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества", - подчеркнул он.

Режим чрезвычайной ситуации введен в 12 мск в границах Морозовска и хуторов Сибирьки и Вишневка Вольно-Донского сельского поселения, сообщил в своем телеграм-канале глава района Петр Тришечкин.

В Морозовске в результате атаки дронов повреждены многоквартирные дома и частные домовладения, в городе прошло экстренное заседание комиссии по ЧС, сообщила в своем телеграм-канале мэрия.

"Принято решение о проведении обследования территории города на предмет повреждений и оценке ущерба МКД и частных домовладений", - говорится в публикации.

В Каменском районе пожар на складском объекте ликвидирован, сообщил в 12.19 мск в своем телеграм-канале глава района Владимир Савин.

Напомним, после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. Так, 26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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