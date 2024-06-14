Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов

14 июня 2024, 08:19

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Несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов, сообщил губернатор Ростовской области. В регионе сбиты 70 беспилотников, еще два уничтожены в Волгоградской области, заявило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

В результате атаки беспилотников в Морозовском районе нарушено энергоснабжение, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", - написал он в своем телеграм-канале.

Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, отметил Голубев. "Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет", - говорится в публикации.

Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 70 беспилотников в Ростовской области, еще два - в Волгоградской области. Атака дронами самолетного типа была проведена украинской стороной, отмечается в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

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