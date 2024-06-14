14 июня 2024, 08:19

Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов, сообщил губернатор Ростовской области. В регионе сбиты 70 беспилотников, еще два уничтожены в Волгоградской области, заявило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

В результате атаки беспилотников в Морозовском районе нарушено энергоснабжение, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", - написал он в своем телеграм-канале.

Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, отметил Голубев. "Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет", - говорится в публикации.

Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 70 беспилотников в Ростовской области, еще два - в Волгоградской области. Атака дронами самолетного типа была проведена украинской стороной, отмечается в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 июня 2024, 07:25

14 июня 2024, 06:26

14 июня 2024, 06:00

14 июня 2024, 05:02

  • Паруйр Айрикян объяснил мотивы и цели голодовки

    Лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян намерен прекратить голодовку по истечении пяти суток, но рассчитывает, что его акция мотивирует граждан Армении на борьбу за правовое государство. Голодовка зарекомендовала себя как неэффективный метод борьбы в Армении, но политический бэкграунд Айрикяна вызывает у людей большое уважение, указали правозащитница Нина Карапетянц и журналист Наира Айрумян.

14 июня 2024, 04:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи