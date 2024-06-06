Новошахтинский нефтезавод подвергся атаке третий раз с начала СВО

06 июня 2024, 11:08

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Сегодняшняя атака беспилотников на Новошахтинский завод нефтепродуктов стала третьей по счету с начала специальной военной операции на Украине. Ранее завод подвергался ударам беспилотников 4 мая 2023 года и 22 июня 2022 года.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод находится в восьми километрах от границы с ЛНР, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты". Предприятие остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области, отметило 22 июня 2022 года издание 161.ru.

Атака беспилотников, произошедшая сегодня ночью на Новошахтинский НПЗ является третьей с начала спецоперации на Украине.

Так, 4 мая на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов районе взорвался беспилотник. Огонь тогда был потушен сотрудниками предприятия, жертв и пострадавших не было.

Ранее, 22 июня 2022 года, работа Новошахтинского НПЗ была остановлена после пожара, на предприятии были обнаружены обломки двух беспилотников. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию. Жертв и пострадавших в результате пожара на НПЗ также не было. Завод возобновил работу 5 августа 2022 года.

Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на боеспособности войск Южного военного округа и обеспечении их ГСМ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала спецоперации на Украине. В частности, 2 мая в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского были сбиты два беспилотника, 18 апреля возле Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили три беспилотника. 15 апреля губернатор Ростовской области уточнил, что с начала года над Ростовской областью сбито около 100 воздушных целей воздушных целей.

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