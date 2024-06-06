Новошахтинский НПЗ подвергся атаке беспилотников

06 июня 2024, 08:22

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Пожар произошел сегодня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после того, как его атаковали беспилотники, запущенные со стороны Украины. Предприятие приостановило работу, сообщил губернатор.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в результате атаки беспилотника возник пожар.

Площади пожара, по предварительным данным, составила 50 квадратных метров, к тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы на заводе были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние, написал губернатор сегодня в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", – уточнил он.

Позже губернатор написал, что в 04.00 мск пожар ликвидирован

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 2 мая в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. В ночь на 18 апреля возле Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника. Один человек получил легкие ранения в результате падения обломков.

15 апреля губернатор Ростовской области уточнил, что с начала года над Ростовской областью были сбиты около ста воздушных целей.

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