03 августа 2024, 03:27

Голубев сообщил о пожарах на складах после атаки беспилотников

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В Каменском и Морозовском районах после атаки БПЛА начались пожары на складах, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью над северной частью Ростовской области были сбиты три беспилотника. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

В результате массированной атаки беспилотниками в Каменском и Морозовском районах Ростовской области поврежден ряд складских объектов, сообщил сегодня около 03.00 мск в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.

По его словам, пожарные тушат возгорания, информация о пострадавших уточняется.

После начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. 31 июля военные сбили беспилотник, запущенный с украинской стороны.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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