Беспилотник сбит в Ростовской области

31 июля 2024, 08:08

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Военные уничтожили в Ростовской области беспилотник, запущенный с украинской стороны, заявили власти.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. 26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

Ночью на северо-западе Ростовской области силами ПВО был уничтожен один беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", - говорится в публикации.

По данным Минобороны, в Ростовской области минувшей ночью был сбит дрон, запущенный со стороны Украины. "Перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, регулярным атакам дронов подвергается и территория Краснодарского края. Так, 5 июля в результате атаки беспилотника был поврежден трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске, получили ранения четверо взрослых и две девочки. В тот же день шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных ранений.

21 июня при падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре. Днем ранее обломки дрона разрушили частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

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