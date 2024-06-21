Человек погиб в результате атаки дрона в Краснодаре

21 июня 2024, 08:52

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При падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", Темрюкский, Ейский и Северский районы сегодня были атакованы беспилотниками, в поселке Волна в Темрюкском районе из-за падения обломков дрона эвакуированы постояльцы гостиницы, сообщил оперштаб Кубани. В Краснодаре четыре человека пострадали, повреждены здания автовокзала и котельной.

Работник котельной в Краснодаре погиб в результате падения обломков беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев. "Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", - написал он.

О погибшем сообщил и глава Краснодара Евгений Наумов. "Получил информацию, что всё же сегодняшней ночью не обошлось без жертв. Есть погибший в результате падения обломков беспилотника в нашем городе. Это один из сотрудников поврежденной котельной. Соболезную родным и близким погибшего. Семье, безусловно, окажем всю необходимую помощь и поддержку", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, после начала военной операции России на Украине беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют приграничные регионы. Так, в ночь на 20 июня дроны атаковали территории Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области. В Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА на частный дом погибла женщина.

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